Іспанія

Англієць може перейти в Реал.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може перейти в мадридський Реал, стверджує Todofichajes.

За інформацією джерела, англієць цікавий мадридському клубу як потенційна заміна Каріму Бензема, якому вже виповнилось 35 років. Крім того, Кейн ще не продовжив контракт зі "шпорами", який закінчується влітку наступного року.

Інтерес до Кейна раніше виявляла мюнхенська Баварія. Вартість трансферу, за даними джерела, може становити близько 100 млн євро.

Раніше головний тренер клубу Антоніо Конте заявив, що Кейн поб'є всі рекорди результативності у Прем'єр-Лізі.