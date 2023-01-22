Франция

Український захисник вже перебуває у Франції.

Захисник Брюгге Едуард Соболь незабаром стане гравцем французького Страсбуру. Про це повідомляє журналіст Давид ван ден Брок у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 27-річний українець сьогодні вирушив до Франції, а вже завтра пройде медичне обстеження.

Також наголошується, що Брюгге дав свою згоду на його трансфер.

Зазначимо, що Соболь не потрапив до заявки команди на сьогоднішній матч чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа, на відміну від Романа Яремчука.

Нинішнього сезону Соболь провів 14 матчів, у яких відзначився одним голом.

Після 16 матчів Страсбур набрав 15 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.