Ще один українець Едуард Соболь поза заявкою бельгійського клубу.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БРЮГГЕ
22 січня 2023, 19:02
Сьогодні, 22 січня, у матчі 22 туру чемпіонату Бельгії Брюгге на своєму полі прийме Шарлеруа.
Тренерський штаб Брюгге вже визначився зі стартовим складом на матч, довіривши місце в основі українському нападаючому Роману Яремчуку.
Також зазначимо, що ще один українець – захисник Едуард Соболь – опинився поза заявкою на матч. За чутками, незабаром він може змінити клуб, вирушивши до Франції.
Стартовий свисток матчу Брюгге – Шарлеруа прозвучить о 19:30 за київським часом.
Після 21 туру Брюгге набрав 36 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а у Шарлеруа – 26 балів та 12 рядок.