Другое

Ще один українець Едуард Соболь поза заявкою бельгійського клубу.

Сьогодні, 22 січня, у матчі 22 туру чемпіонату Бельгії Брюгге на своєму полі прийме Шарлеруа.

Тренерський штаб Брюгге вже визначився зі стартовим складом на матч, довіривши місце в основі українському нападаючому Роману Яремчуку.

Також зазначимо, що ще один українець – захисник Едуард Соболь – опинився поза заявкою на матч. За чутками, незабаром він може змінити клуб, вирушивши до Франції.

Стартовий свисток матчу Брюгге – Шарлеруа прозвучить о 19:30 за київським часом.

Після 21 туру Брюгге набрав 36 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а у Шарлеруа – 26 балів та 12 рядок.