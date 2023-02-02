Франция

У аргентинського форварда на 84 матчі зіграно менше.

Вчора, у матчі 21 туру французької Ліги 1 ПСЖ обіграв Монпельє з рахунком 3:1. Одним із голів у матчі відзначився нападник парижан Ліонель Мессі.

За інформацією Messivs Ronaldo, для Мессі цей гол став 697 у складі клубів з топ-5 ліг Європи, що дозволило йому випередити Роналду, на рахунку якого 696 голів. Для цього аргентинцю знадобилося 835 матчів, тоді як португальцю – 919.

Також зазначимо, що на рахунку Мессі 297 результативних передач, а Роналду — 197.

Однак Роналду випереджає Мессі за кількістю голів у матчах топ-5 чемпіонатів Європи – 495 проти 489, а також за загальною кількістю м'ячів на клубному рівні – 701 проти 697.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія оплачує 90% зарплати Роналду в Ан-Насрі, клуб лише 10%.