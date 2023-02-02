Україна

Стала відома кадрова ситуація у харківському клубі.

Металіст на своєму офіційному сайті опублікував оновлену інформацію про кадрову ситуацію у клубі.

Одразу два півзахисники харків'ян отримали травми на зборах — це Ігор Чайковський та Дмитро Коркішко.

Чайковський тренується за індивідуальною програмою після травми на тренуванні, а Коркішко отримав ушкодження у матчі проти Тузла Сіті. Через кілька днів він має повернутися до тренувального процесу.

Нападаючий Максим Прядун незабаром буде доступним для тренувань у загальній групі після відновлення.

Свій наступний спаринг Металіст проведе завтра, 3 лютого, коли зіграє проти грузинського Торпедо.