Стала відома кадрова ситуація у харківському клубі.
Ігор Чайковський, ФК Металіст
02 лютого 2023, 14:49
Металіст на своєму офіційному сайті опублікував оновлену інформацію про кадрову ситуацію у клубі.
Одразу два півзахисники харків'ян отримали травми на зборах — це Ігор Чайковський та Дмитро Коркішко.
Чайковський тренується за індивідуальною програмою після травми на тренуванні, а Коркішко отримав ушкодження у матчі проти Тузла Сіті. Через кілька днів він має повернутися до тренувального процесу.
Нападаючий Максим Прядун незабаром буде доступним для тренувань у загальній групі після відновлення.
Свій наступний спаринг Металіст проведе завтра, 3 лютого, коли зіграє проти грузинського Торпедо.