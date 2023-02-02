Франция

Реакція Дідьє Дешама на несподіване рішення Рафи Варана закінчити кар'єру в збірній.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував рішення захисника Рафаеля Варана завершити міжнародну кар'єру.

"Рафаель зателефонував мені кілька днів тому, щоб сказати, що хоче завершити свою міжнародну кар'єру. Він розумний чоловік, який знає, як зважити всі за і проти, перш ніж ухвалити рішення. Не вдаючись до подробиць нашої розмови, зазначу, що Рафаель вважає, що він досяг кінця своєї події з французькою командою. Я розумію його аргументи й поважаю його рішення, навіть якщо воно може здатися дуже сумним з огляду на все, що він зробив для національної команди.

Звичайно, я не можу перегорнути цю сторінку без певних емоцій, враховуючи зв'язки, які ми встановили з серпня 2012 року. Рафаель грав ключову роль на полі та за його межами за останнє десятиліття. Мені було дуже приємно бути його тренером. Я бажаю йому всього найкращого у його майбутніх починаннях", – цитує Дешама офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Варан виступав за збірну Франції з 2013 року. В 93 матчах він відзначився 5 голами. Рафаель виграв чемпіонат світу-2018 та Лігу націй 2020/21.