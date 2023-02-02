Другое

Перші враження Сергія після переходу в клуб легендарного англійця.

Захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов поділився враженнями від переходу в американський клуб.



"З головним тренером команди Філом Невіллом ми розмовляли ще в грудні. Вони хотіли познайомитися, побачити, яка я людина, поговорити про мою сім’ю, про мої хобі — навколофутбольні питання. А з президентом клубу Девідом Бекхемом ще не зустрічався.



З одного боку, це дуже сумно, оскільки я провів у Шахтарі 13 років. Але рано чи пізно це все одно закінчилося б, потрібно було б піти.



З іншого боку, це новий виклик для мене. Це не просто інша команда та інша країна, а навіть інший материк. Цей виклик стане для мене та моєї сім’ї кроком вперед", — сказав Кривцов в коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, що 31-річний українець підписав із американським клубом повноцінний контракт, розрахований на сезон-2024. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.