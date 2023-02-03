ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лео відверто розповів про стосунки з лідером французької збірної після вирішального матчу на катарському чемпіонаті світу.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, чи відчуває він дискомфорт у спілкуванні з Кілліаном Мбаппе після перемоги на чемпіонаті світу.

"Ми говорили про гру, про святкування, про те, як люди жили в Аргентині в ті дні, коли я був у відпустці. І нічого, нічого більше, але все гаразд, дуже добре.

Я теж бував з іншого боку, мені теж доводилося програвати фінал чемпіонату світу, і я не хотів нічого знати про те, що сталося. І нічого, що мало б відношення до чемпіонату світу на той момент. Але правда в тому, що з Кіліаном у нас проблем немає, навпаки", — цитує Мессі видання Ole.

Раніше Мессі вибачився за грубість на адресу форварда збірної Нідерландів Ваута Веггорста.