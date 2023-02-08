До вашої уваги найкращі моменти товариського поєдинку, що відбувся 7 лютого, о 16:00.
Макс Валеф, СК Дніпро-1
08 лютого 2023, 10:19
У вівторок, 7 лютого, лідер УПЛ СК Дніпро-1 провів завершальний матч на турецьких зборах. Суперником "дніпрян" була латвійська Ауда, результат зустрічі — 5:1 на користь українського клубу.
Відзначимо, що свій коментар після матчу дав головний тренер "спортклубівців" Олександр Кучер.
Відео голів та огляд матчу:
Дніпро-1 – Ауда — 5:1
Голи: Довбик, 22, 64, Матарріта, 37, Піхальонок, 38, Танчик, 66 — Мінчев, 61 (з пенальті).
Дніпро-1: Валеф, Хайнер (Танчик, 46), Сваток, Сарапій, Матарріта (Горбунов, 46), Бабенко, Піхальонок (Танковський, 83), Рубчинський (Когут, 46), Гуцуляк (Пасіч, 53), Пеглоу (Назаренко, 46), Довбик (Підлепенець, 83).
Ауда: Ондоа, Мінкевіч, В.Ісаєвс (Сілва, 68), Мікуліч, Ачой (Крмакманіс, 74), Рафаель, Савельєвс (Дубов, 81), Мінчев (Остапенко, 74), Скребеліс, Траоре, Улімбашевс (Крапухін, 46).
Попередження: Піхальонок.