Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Франції, що відбувся 11 січня 2023, 18:00.
Монако - ПСЖ, ФК ПСЖ
11 лютого 2023, 22:17
У матчі 23 туру французької Ліги ПСЖ у гостях сенсаційно поступився Монако з рахунком 1:3.
Перемогу "монегаскам" принесли забиті м'ячі у виконанні головіна та Бен Єддера, який оформив дубль. У складі гостей єдиний гол забив Заїр-Емері.
Також зазначимо, що в паризькому клубі напередодні було зафіксовано спалах інфекції, через який головний тренер Крістоф Галтьє був змушений ротувати склад.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монако — ПСЖ в 23 турі Ліги 1-2022/23:
Монако - ПСЖ 3:1
Голи: головін, 4, Бен Єддер, 18, 45+2 - Заїр-Емері, 39
Монако: Нюбель — Агілар, Дісасі, Маріпан, Енріке — Діатта, Фофана, Камара, головін (Якобс, 80) — Бен Сегір (Мінаміно, 78), Бен Єддер (Емболо, 72).
ПСЖ: Доннарумма — Бічіабу (Рамос, 46), Маркіньйос, Перейра (Гнарбі, 59), Бернат, Пембеле (Хакімі, 66) — Солер, Вітінья (Кімпембе, 80), Заїр-Емері — Неймар, Екітіке (Хусні, 80).
Попередження: Хакімі.