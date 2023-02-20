Француз може повернутись у Францію.
РАНДАЛЬ КОЛО МУАНІ, GETTY IMAGES
20 лютого 2023, 15:59
Нападник Айнтрахта Рандаль Коло Муані може стати гравцем ПСЖ, стверджує журналіст Адрієн Греньє.
Наразі француз є одним із найкращих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю результативних дій у поточному сезоні: у 20 матчах Бундесліги забив 10 голів і віддав 10 результативних передач.
Раніше Коло Муані виступав за Нант, звідки перебрався до Айнтрахта в влітку минулого року. До того ж нападник став віцечемпіоном світу в складі збірної Франції.
Раніше стало відомо, що Айнтрахт оцінив Коло Муані в 90-100 мільйонів.