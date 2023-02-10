Німеччина

Потенційному покупцю треба викласти немалі кошти за француза.

Айнтрахт почепив цінник на свого нападника Рандаля Коло-Муані. Як стверджує Флоріан Плеттенберг, німці хочуть приблизно 90-100 млн євро за свого гравця.

Раніше була інформація, що Баварія бажає придбати віцечемпіона світу у складі збірної Франції, але інсайдер це спростовує.

Інтерес до 24-річного футболіста виявляють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія.

Зазначається, що Коло Муані може піти з Айнтрахта влітку, якщо клуб не потрапить до Ліги чемпіонів.

Цього сезону у форварда 12 голів та 11 результативних передач у 27 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.