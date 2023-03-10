Україна

Бразильський новачок дніпрян розповів про свою адаптацію до українського клубу.

Півзахисник Дніпра-1 Жоан Пеглоу прокоментував свою адаптацію до українського клубу, а також розповів, хто йому рекомендував перебратися до УПЛ.

"Все добре, нам зараз все подобається. Ужгород – місто невелике, охайне, але ми його пізнаємо кожен день. На цей час усе тільки позитивно.

Перед переходом у Дніпро-1 я спілкувався із Моледо, Тайсоном та іншими бразильцями, які пограли в Україні – усі вони добре відгукнулися про команду і чемпіонат та рекомендували перехід.

Тут дуже багато якісних футболістів, хорошого рівня. Тут європейський футбол – більш інтенсивний і силовий – це дуже подобається і тепер буду звикати до цього.

Як я вже і сказав, тут багато людей із хорошими якостями, і не тільки футбольними, а і у плані людяності. Хлопці нам допомагають із мовою, із різними звичаями і допомагають кожного дня, при цьому самі підходять і розповідають – це стосується і побуту, і тренувань. Зараз адаптуюся і гадаю, що рухаюся і вірному напрямку.

Війна в Україні? Звісно, що дивися інформацію, знаю, що на території країни тривають бойові дії і тут непросто, але українські футболісти тут знаходяться і грають у футбол, і ми легіонери теж тут знаходимося і граємо. Дивлюся, що у тій частині країни, де команда базується усе спокійно, ми усе це бачимо. А ті хлопці, хто їздили на матчі вглибину країни теж бачили, що там ситуація під контролем, тому зараз приїхав і знаходжусь разом з командою.

Дуже приємно було бачити вболівальників у Кошицях, де нас підтримували з українськими прапорами і тут в Ужгороді до нас постійно підходять і вітають. Хочеться побажати, щоб ця війна скоріше закінчилася, не було загиблих. Ми зараз в цей момент разом з українцями", - наводить слова Пеглоу прес-служба клубу.

Раніше стало відомо, що Дніпро-1 веде переговори про продовження контракту із нападником Артемом Довбиком.