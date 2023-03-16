Україна

Румунський наставник Динамо — про своє майбутнє.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, як він та команда переживає війну на території України, а також визнав, що будь-якої миті може залишити київський клуб.

"Сирени лунають постійно. Наприклад, сьогодні це було двічі — під час тренування та після. Тут у Києві ми знаходимось ближче до кордону з Росією і все ще є побоювання.

Чому я все ще перебуваю тут? Я ніколи не був боягузом. Навіть зараз, хоча все надзвичайно складно.

З такою ситуацією я міг би влітку поїхати у Фенербахче. Динамо запросило мене 2 роки тому, вони мене переконали. Я прийшов та досяг успіху. Три титули за рік, після чого сталося це божевілля, ця війна, нещастя, а потім все повністю змінилося.

Я залишився, бо без футболу не витримаю. Але я не знаю, як довго я залишуся, адже настає момент, коли я мушу сказати, що це кінець. Звичайно, я думаю про це, але такий варіант поки що не розглядав. Не видно світла в кінці тунелю, не знаєш, що відбувається. Це важко.

Тренер, який звик до успіху і всього цього, страждає вдвічі більше, ніж той, хто звик до чогось іншого. Дуже важко, коли ти все життя боровся за перемогу, а потім змирився з некомфортною ситуацією.

Ти думаєш тільки про те, що відбувається, про тих, хто страждає. Я думаю про моїх гравців. Вони мають інші проблеми, пов’язані з родиною та друзями. Це нелегко", — сказав Луческу в інтерв'ю Sport Total FM.

Нагадаємо, Луческу та Лобановський — у ТОП-10 тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів від FourFourTwo.