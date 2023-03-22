Франция

Реакція захисника французької збірної на рішення Дешама.

Захисник французької національної команди Ібраїма Конате відреагував на новину, що Кіліан Мбаппе стане новим капітаном збірної Франції.

"Вирішує тренер, але я дуже задоволений вибором. Чесно кажучи, Кіліан Мбаппе на це заслужив, і ми одностайні в цьому питанні.

Він заслужив на це і виступом на ЧС-2022, і грою за ПСЖ. І навіть його матчами перед чемпіонатом світу.

Він дуже класний лідер як на полі, так і за його межами. Я бажаю йому успіхів, з нього вийде дуже добрий капітан", – сказав захисник.

Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.