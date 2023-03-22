Хорді хоче, щоб Лео повернувся до Барселони.
Ліонедб Мессі та ХОРДІ АЛЬБА, GETTY IMAGES
22 березня 2023, 11:45
Захисник Барселони Хорді Альба заявив, що мріє про повернення Ліонеля Мессі до каталонського клубу.
"Я хотів би, щоб Мессі повернувся, але я не знаю, чи станеться це. Ми не говорили про це, тому що у Лео контракт із ПСЖ.
Я хотів би, щоб він повернувся. Так було б найкраще і для клубу, і для нього", – вважає іспанець.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам Хорді Альба хоче залишитись в Барселоні, не дивлячись на суттєвий інтерес до нього з Італії.