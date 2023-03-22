Франция

Робер Пірес розкритикував рішення Дешама.

Ексгравець збірної Франції Робер Пірес вважає, що капітаном "Ле Бле" мусив стати Антуан Грімзанн, а не Кіліан Мбаппе.

"Не логічний вибір, як на мене. Я очікував, що капітаном стане Грізманн, враховуючи скільки років він уже грає за збірну і скільки зробив.

Це неповага до Антуана, хоча я повинен підкреслити, що не маю нічого проти Мбаппе. Ми не повинні забувати, що Грізманн зробив на останньому чемпіонаті світу, де він був найкращим і найстабільнішим", — сказав Пірес.

Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.