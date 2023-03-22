Робер Пірес розкритикував рішення Дешама.
Робер Пірес, твіттер Піреса
22 березня 2023, 16:19
Ексгравець збірної Франції Робер Пірес вважає, що капітаном "Ле Бле" мусив стати Антуан Грімзанн, а не Кіліан Мбаппе.
"Не логічний вибір, як на мене. Я очікував, що капітаном стане Грізманн, враховуючи скільки років він уже грає за збірну і скільки зробив.
Це неповага до Антуана, хоча я повинен підкреслити, що не маю нічого проти Мбаппе. Ми не повинні забувати, що Грізманн зробив на останньому чемпіонаті світу, де він був найкращим і найстабільнішим", — сказав Пірес.
Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.