ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Прес-конференція в. о. головного тренера збірної України перед першим матчем відбору на Євро-2024 проти Англії.

Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.

Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань відвідав передматчеву прес-конференцію, під час якої відповів на низку запитань від журналістів.

Про Михайла Мудрика:

"Михайло — це талант з великим потенціалом, в якого ще все попереду. Я впевнений, що через декілька місяців Михайло буде в Прем'єр-лізі на провідних ролях. Зараз він мотивований. Дуже хоче зіграти на Вемблі. Такими гравцями ми маємо дорожити, як діамантами. Маємо таким гравцям довіряти, щоб вони відчували, що є важливими в команді — вже не для молодіжної, а для національної збірної. Також це має бути мотивацією для нього у майбутніх виступах за Челсі.

Чи може Мудрик зіграти центрфорда за збірну? Завтра в нас товариська гра з Брентфордом, під час якої ми оцінимо можливості гравців, зробимо якісь висновки і будемо готуватися вже до гри з Англією. Все може бути. Михайло може зіграти на цій позиції. В нього є необхідні якості для центрфорварда".

Про настрій перед грою з Англією:

"Вважаю, що цей матч на Вемблі не тільки важливий для нас, гравців та тренерів. Це матч для країни. Я хочу подякувати народові Великої Британії, який підтримує нас у війні, яку ми зараз ведемо проти ворога. Для нас дуже важлива підтримка, тому дуже дякуємо за неї. Цей матч також для наших воїнів та бійців, оскільки всі ми розуміємо, що те, що відбувається в нашій країні, — це страшно. Через це ми маємо бути мотивованими, порадувати грою та результатом. Дати надію нашій країні отримати емоції, яких нашому народові зараз не вистачає.

Чи розраховуємо на підтримку українців на Вемблі? Так, дуже розраховуємо. Зараз кожна підтримка для нас важлива. Мені здається, що на стадіоні буде дружня атмосфера, але на футбольному полі буде справжній бій. Вважаю, що від цього виграє і сам футбол, і люди, які прийдуть нас підтримати як націю.

Важко нам чи ні? Знаєте, важко зараз нашим хлопцям на фронті, тому що тут вгазалі можна відповісти на питання про якісь наші перельоти? Ми маємо бути готовими до матчу, мотивованими, оскільки нам протистоятеме суперник, на мою думку, з топ-5 світу. Це дуже гарний суперник, тому ми маємо все відкинути в сторону, бути сконцентрованими".

Про Олександра Зінченка та гравців збірної України, що мають досвід в АПЛ:

"Наші хлопці, хто грає чи грав в АПЛ, є дуже професійними. Вони дуже підтримують країну у всіх аспектах. Ці хлопці є лідерами нашої збірної, є прикладом для більш молодих гравців. Я вважаю, що таких футболістів в нас має бути ще більше. Буду дуже задоволений, якщо в майбутньому наших гравців стане набагато більше в клубах АПЛ.

Інтелект Олександра Зінченка — це головний прогрес і для нашої команди, і футболу в цілому. Я вважаю, що футбол стає набагато краще та більш різноманітним, коли є гравці з таким інтелектом. Зінченко — це фантастика, якщо чесно. Коли він присутній на полі, то стає для глядачів чимось дивовижним".

Про кадрову ситуацію та дивну ситуацію з травмою Юхима Коноплі:

"Щодо кадрової ситуації, то на сьогоднішній день Ілля Забарний не зможе зіграти на Вемблі. Він травмований та неготовий до матчу. Поспілкувавшись з лікарями Борнмута, ми прийшли до висновка, що його в цій грі ми використати не зможемо.

У Андрія Ярмоленка є пошкодження. Наразі він тренується не в загальній групі, але, можливо, він зможе зіграти.

Є в нас також невеликі проблеми, а саме застуда в Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука, але, думаю, через день все вже буде добре.

Юхим Конопля? Ситуація наступна. Після матчу Юхим подзвонив, сказав, що в нього є проблема. Що не може працювати на 100%. Я дав йому час на спілкування з лікарями... Щоб вирішив, чи буде він готовий до матчу збірної. Сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він передзвонив і сказав, що хоче використати цю паузу та краще відновитися до матчів Шахтаря. Тому ми викликали Мірошниченка".

Про тих, хто погодився зіграти з країною-терористом:

"Усі, хто погодився з ними грати, я вважаю, вони підтримують те, що творить країна-агресор в Україні. Думаю, найправильніше, що ми можемо зробити в цій ситуації – взагалі не звертати уваги на ту росію, на ті країни, які погоджуються грати з ними. Я думаю, що вони не заслуговують, щоб про них взагалі зараз говорити. Заслуговують на згадку ті країни, які поважають міжнародні норми та права людей".

Про благодійні 1000 квитків, які надали українським біженцям:

"Це крок, який поєднує наші держави. Ми хочемо подякувати за вашу підтримку українського народу, українського футболу, України на всіх рівнях. Дякуємо вам".

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.