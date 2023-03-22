Україна

Матч відбудеться 23 березня.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань на пресконференції повідомив, що завтра, 23 березня, національна команда проведе спаринг з англійським Брентфордом.

Час початку матчу повідомлять згодом. Попередньо — 19:00 по Києву.

Місце проведення — або одне з полів тренувальної бази Брентфорда, або домашній стадіон. Також поки не повідомляють щодо трансляції матчу. В ЗМІ шириться інформація, що поєдинок може відбутись за зачиненими дверима.

Наразі Брентфорд знаходиться на восьмій сходинці АПЛ. Від зони ЛЧ команду відділяє сім очок.

Нагадаємо, 26 березня у Лондоні відбудеться матч відбору Євро-2024 між командами Англії та України. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.