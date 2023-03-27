Україна

Перші слова в новому клубі.

Новачок Металіста 1925 Андрій Ткачук прокоментував свій перехід в харківський клуб.

"Не хотілося ще завершувати кар'єру, коли йшов з Карпат. Сподівався, що знайду команду. У принципі, були варіанти, але, скажімо так, куди мене кликали, не хотілося йти, а куди хотілося, то не кликали. Тому я до останнього вичікував. І ось з'явився такий варіант з Металістом 1925 і я одразу відгукнувся на таку пропозицію.

Мотивація у мене ніколи не зникала. Я завжди віддавався на полі на 100%. На вік не дивлюся, у мене, тьфу-тьфу-тьфу, не було ніколи серйозних травм. За останні три роки я жодного тренування не пропустив, тримав себе у формі. Тому вважаю, що фізичний став дозволяє мені ще грати.

Тут дуже хороша, дружня атмосфера, тільки на позитиві всі працюють, багато футболістів посміхаються, це дуже класно. Це допомагає адаптуватися. Я вважаю, що всі завдання, які керівництво клубу поставить перед командою до завершення сезону, ми зможемо виконати у такій атмосфері", - цитує футболіста офіційний сайт клубу.

На рівні УПЛ в активі Ткачука 245 матчів, у яких він забив 9 голів та віддав три результативних передачі. У єврокубках півзахисник зіграв 17 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.