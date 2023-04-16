Франция

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Лансом.

У тридцять першому турі французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі переграв прямого конкурента в боротьбі за збереження чемпіонського титулу — Ланс.

ПСЖ — Ланс 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення протистояння прокоментував події на футбольному полі.

"Ми отримали чимало зиску з кількісної переваги в першому таймі. Однак у другій половині ми поставились до своїх обов’язків дещо неналежним чином. Позиційна гра в обороні булі витримана недостатньо добре, окрім того треба було більш наполегливо й агресивно атакувати.

Із перевагою за кількістю футболістів на полі ми змогли завести більше атакувальних гравців за їхню лінію півзахисників. Це спрацювало, і в підсумку ми забили красиві голи.

Останні ночі перед цією грою минули дуже швидко. До того ж, увесь цей незрозумілий скандал довкола мене та, як пишуть у пресі, расизму з мого боку. Незважаючи на це, я зберіг енергію та рішучість, сховався від зайвої уваги в своїй роботі.

Мої гравці також були дуже віддані справі під час тренувань, і я сприйняв це як хороший знак. Вони насолоджувались перемогою сьогодні ввечері.

Хочу подякувати всім колегам та друзям за підтримку. Це зігріває серце. Усе своє життя різноманітність довкола виключно мене збагачувала", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що напередодні матчу проти Ланса у французькій пресі з’явилась інформація від нібито колишніх футболістів, які працювали під орудою Галтьє, про його жорсткі підходи в роздягальні з образами на адресу гравців.

У наступному турі ПСЖ проведе гостьовий матч проти Анже.