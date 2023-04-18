Франция

Італійський півзахисник відновився після травми.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті взяв участь у тренувальній сесії команди, повідомляє офіційний сайт французького клуба.

Італійський футболіст через пошкодження підколінного сухожилля пропустив дві зустрічі чемпіонату Франції — проти Ніцци та Ланса.

Зазначимо, що Марко Верратті в цьому сезоні відіграв 31 матч на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ "забронював" від літнього трансферу сімох футболістів, серед яких є й італієць.