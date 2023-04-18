Італійський півзахисник відновився після травми.
Марко Верратті, getty images
18 квітня 2023, 20:38
Півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті взяв участь у тренувальній сесії команди, повідомляє офіційний сайт французького клуба.
Італійський футболіст через пошкодження підколінного сухожилля пропустив дві зустрічі чемпіонату Франції — проти Ніцци та Ланса.
Зазначимо, що Марко Верратті в цьому сезоні відіграв 31 матч на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ "забронював" від літнього трансферу сімох футболістів, серед яких є й італієць.