У тренера ПСЖ серйозні проблеми.
КРІСТОФ ГАЛТЬЄ, GETTY IMAGES
19 квітня 2023, 17:45
Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє може отримати до трьох років ув'язнення. Про це повідомляє RMC Sport.
Коуча парижан звинувачують у расистських висловлюваннях. Інцидент мав місце під час роботи Галтьє у Ніцці. Він нібито заявив спортивному директору Жюльєну Фурньє, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман". 56-річний Галтьє переконував функціонера у "реаліях міста" та неможливості Ніцци грати не так, як хочуть ці люди.
Якщо провину Крістофа доведуть, йому загрожуватиме до трьох років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро.
Керівництво ПСЖ оголосило про внутрішнє розслідування, а сам Галтьє пообіцяв подати до суду на Фурньє та журналістів, які поширили цю інформацію.
Раніше повідомлялось, що Галтьє знає, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні