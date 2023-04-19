Франция

У тренера ПСЖ серйозні проблеми.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє може отримати до трьох років ув'язнення. Про це повідомляє RMC Sport.

Коуча парижан звинувачують у расистських висловлюваннях. Інцидент мав місце під час роботи Галтьє у Ніцці. Він нібито заявив спортивному директору Жюльєну Фурньє, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман". 56-річний Галтьє переконував функціонера у "реаліях міста" та неможливості Ніцци грати не так, як хочуть ці люди.

Якщо провину Крістофа доведуть, йому загрожуватиме до трьох років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Керівництво ПСЖ оголосило про внутрішнє розслідування, а сам Галтьє пообіцяв подати до суду на Фурньє та журналістів, які поширили цю інформацію.

Раніше повідомлялось, що Галтьє знає, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні