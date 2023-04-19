Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 квітня 2023 року, 13:00.
ІНГУЛЕЦЬ — РУХ, ФОТО УПЛ
19 квітня 2023, 16:18
В перенесеному матчі 10 туру УПЛ Інгулець на своєму полі приймав Рух. Долю поєдинку вирішив пенальті, який на 15-ій хвилині реалізував Максим Ковальов.
Наступний матч петровський Інгулець зіграє в рамках гостьового дербі проти Олександрії, а львівський Рух навідається до дніпровського Дніпра-1.
Огляд матчу:
Інгулець — Рух 1:0
Гол: Ковальов, 15 (пен.)
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін (Поспєлов, 72), Козак, Резепов (Одарюк, 69).
Рух: Паньків — Роман (Кітела, 29), Слюбик, Слюсар, Лях — Довгий, Підгурський (Карабін, 77) — Мисик (Альваренга, 29), Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.
Попередження: Кучеренко, Козак — Соломон-Отабор, Кітела, Слюбик
На 90+1-й хвилині був вилучений Вів Ефоса Соломон-Отабор (Рух) (друге попередження).