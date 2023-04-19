Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 квітня 2023 року, 13:00.

В перенесеному матчі 10 туру УПЛ Інгулець на своєму полі приймав Рух. Долю поєдинку вирішив пенальті, який на 15-ій хвилині реалізував Максим Ковальов.

Наступний матч петровський Інгулець зіграє в рамках гостьового дербі проти Олександрії, а львівський Рух навідається до дніпровського Дніпра-1.

Огляд матчу:

Інгулець — Рух 1:0

Гол: Ковальов, 15 (пен.)



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін (Поспєлов, 72), Козак, Резепов (Одарюк, 69).



Рух: Паньків — Роман (Кітела, 29), Слюбик, Слюсар, Лях — Довгий, Підгурський (Карабін, 77) — Мисик (Альваренга, 29), Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.



Попередження: Кучеренко, Козак — Соломон-Отабор, Кітела, Слюбик



На 90+1-й хвилині був вилучений Вів Ефоса Соломон-Отабор (Рух) (друге попередження).