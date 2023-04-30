Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу фіналу Кубка Франції, що відбувся 29 квітня 2023 року, 22:00.

Тулуза у фіналі Кубка Франції розгромила Нант із рахунком 5:1 та стала переможцем турніру.

У складі команди Філіппа Монтаньє оформленими дублями відзначилися Коста та Даллінга. Ще один м'яч забив Абухлаль.

Для Тулузи це перший серйозний трофей в історії, якщо не брати до уваги чемпіонство в Лізі 2. До цього матчу Нант був чинним володарем трофею.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нант — Тулуза в Кубку Франції:

Нант — Тулуза 1:5

Голи: Коста, 4, 10, Даллінга, 23, 31, Абухлаль, 79

Нант: Лафон — Кентонзе, Кастеллетто, Паллуа (Делор, 46), Віктор (Мерлін, 66) — Гіротто — Бла (Коко, 82), Сіссоко, Молле (Моутоссамі, 46), Сімон (Ганаго, 46) — Мохамед

Тулуза: Хауг — Деслер, Коста (Роуальт, 82), Ніколайсен, Суасо — Спірінгс (Діарра, 82), ван ден Бомен — Деягере (Сьєрро, 69), Абухлаль, Хаібі (Ратау, 76) — Даллінга (Онайву, 69)

Попередження: Віктор, Паллуа — Деягере, Деслер