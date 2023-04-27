Італія

Неоднозначна заява скандального нападника.

Колишній нападник збірної Італії та форвард швейцарського Сьона Маріо Балотеллі розповів, що його агент Міно Райола, який помер минулого року, вважав італійця одним з найкращих футболістів сучасності.

"Одного разу Райола казав мені, що Мессі та Роналду виграли стільки Золотих м'ячів тільки тому, що я не грав на 100 відсотків своїх можливостей. Якби я грав на максимумі, то в мене точно був би Золотий м'яч.

Це ранить моє серце. Якби можна було повернутися назад, я все змінив би", — передає слова Балотеллі Actu Foot.

Нагадаємо, нещодавно Балотеллі виклав пост, в якому натякнув Роберто Манчіні, що варто повернути його у збірну Італії