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Слова півзахисника дніпровської команди після перемоги над одеситами.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок прокоментував підсумки переможного матчу проти одеського Чорноморця (2:1).

"Було дуже важко, тому що суперник нічого майже не створив. Єдиний момент, який у них був до цього у першому таймі, це коли Авагімян завдавав удар, а Рибак його парирував. А гол вони забили після звичайного виносу від своїх воріт, коли гравець Чорноморця зумів вискочити сам на сам із Рибаком і забити. Дуже добре, що ми зуміли забити швидкий гол і зрівняти рахунок, а потім вже дотисли суперника.

Ми все одно відчували, що зуміємо дотиснути суперника. Таке буває, адже гравець не може завжди забивати – це футбол, і це нормально. Так що перемога є перемога.

Щось стандарти не пішли, можна сказати. Я передав це право Пеглоу, він здорово подав, а Артем забив. Що ще треба? Є перемога і я радий, що так сталося.

Втрата очок Шахтарем? Так, від Олександрії такий хороший подаруночок. Але тепер буде дуже важливий матч із тією ж Олександрією, і треба його вигравати, щоб боротися за перше місце", — цитує Піхальонка офіційний сайт Дніпра-1.

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