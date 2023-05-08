Україна

Нападник Шахтаря травмувався в матчі з Олександрією.

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре зазнав ушкодження в грі з Олександрією (1:1). Головний тренер команди Ігор Йовічевіч розповів про характер травми форварда.



"Бачимо, що є надрив передньої частини стегна. Може вилетіти на деякий час. Молодий Кевін може замінити його — по бажанню, по якості, по габаритах. І забив свій гол, вже не перший. Може дати нам великий плюс у фазі атаки. Траоре набрав форму та реалізацію, яка нам потрібна", — цитує Йовічевича офіційний Ютуб-канал Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Олександрія — Шахтар ви можете на Football.ua.