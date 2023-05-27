Франция

Італійський воротар не збирається змінювати клуб.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма прокоментував своє майбутнє в клубі — він хоче залишитись надовго.

"Мені добре в Парижі, я дуже пишаюся тим, що представляю Парі Сен-Жермен і це місто. Я щиро сподіваюся залишитися надовго і вписати свою сторінку в історію клубу", — наводить слова голкіпера Фабріціо Романо.

Зазначимо, що італійський голкіпер перейшов в Парі Сен-Жермен на правах вільного агента з Мілану влітку 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ "забронював" від літнього трансферу сімох футболістів, серед яких є Джанлуїджі Доннарумма.

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