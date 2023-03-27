Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич прокоментував поразку від Італії.

Напередодні збірна Мальти поступилась у другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024, програвши вдома Італії.

Мальта — Італія 0:2 Відео голів та огляд кваліфікації Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мікеле Марколіні поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я — італієць, але не можу бути щасливим, тому що коли ваша команда програє, ви ніколи не будете щасливим. Якщо вже казати відверто, різниця в якості гравців на полі була помітна неозброєним оком.

Ми грали в гру, у яку повинні були грати. Одразу змусили Доннарумму зробити дивовижний порятунок, але потім, на жаль, пропустили за першого ж моменту Італії під час кутового. Це зробило гру ще складнішою, аніж вона була до цього.

Хлопці продовжували робити те, про що я просив, тобто були сміливими. Цілком природно, що за такої різниці в класі суперник стає непереможним після раннього пропущеного гола, але мої гравці мали правильний настрій, намагалися бути позитивно налаштованими й шкодують, що коли ми створювали моменти, нам не вистачило завершального пасу або пострілу.

Зрештою, Італія — це Італія. Для нас це було як підйом на гору Еверест, і зрештою ми показали гарний виступ.

"Скуадра Адзурра" була налякана в перші пару хвилин завдяки нашому моменту, але потім, що природно, дала про себе знати якість суперників. Не було абсолютно жодного шансу, що вони приїдуть сюди менше, аніж повністю зосередженими після результату в грі проти Англії", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі збірна Мальти прийматиме Англію.