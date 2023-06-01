Франция

Іспанець продовжить кар'єру в паризькому клубі.

Півзахисник мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в ПСЖ. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, іспанець найближчими днями стане гравцем ПСЖ, якщо не виникнуть непередбачувані проблеми у переговорах з паризьким клубом. Зазначається, що 27-річний іспанець підпише контракт терміном 4-5 років.

Влітку 2023 року Асенсіо стане вільним агентом, оскільки у нього закінчується контракт із "вершковими".

Цього сезону Асенсіо провів 50 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.

Також футболістом цікавилась Астон Вілла.