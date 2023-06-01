Італія

Італієць допоміг Наполі завоювати історичне чемпіонство.

Наставник Наполі Лучано Спаллетті очолив список найкращих тренерів сезону в Європі за версією Goal.com.

Італієць обійшов Франка Еса з Ланса, який фінішував зі своєю командою на другому місці Ліги 1. Також позаду залишився Пеп Гвардіола — переможець в АПЛ та фіналіст Кубка Англії й Ліги чемпіонів.

10 місце. Унаї Емері, Астон Вілла, 7-е місце в АПЛ;

9 місце. Мауріціо Саррі, Лаціо, 2-е місце в Серії А;

8 місце. Мікель Артета, Арсенал, 2-е місце в АПЛ;

7 місце. Роберто Де Дзербі, Брайтон, 6-е місце в АПЛ;

6 місце. Урс Фішер, Уніон Берлін, 4-е місце в Бундеслізі;

5 місце. Хаві, Барселона, перемога в Ла Лізі та Суперкубку Іспанії;

4 місце. Арне Слот, Фейєнорд, перемога в чемпіонаті Нідерландів;

3 місце. Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті;

2 місце. Франк Ес, Ланс;

1 місце. Лучано Спаллетті, Наполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спаллетті має конфлікт із президентом Наполі після продовження контракту. Коуч вже підтвердив, що залишає Наполі.