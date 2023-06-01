Італієць допоміг Наполі завоювати історичне чемпіонство.
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТІ, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 15:43
Наставник Наполі Лучано Спаллетті очолив список найкращих тренерів сезону в Європі за версією Goal.com.
Італієць обійшов Франка Еса з Ланса, який фінішував зі своєю командою на другому місці Ліги 1. Також позаду залишився Пеп Гвардіола — переможець в АПЛ та фіналіст Кубка Англії й Ліги чемпіонів.
10 місце. Унаї Емері, Астон Вілла, 7-е місце в АПЛ;
9 місце. Мауріціо Саррі, Лаціо, 2-е місце в Серії А;
8 місце. Мікель Артета, Арсенал, 2-е місце в АПЛ;
7 місце. Роберто Де Дзербі, Брайтон, 6-е місце в АПЛ;
6 місце. Урс Фішер, Уніон Берлін, 4-е місце в Бундеслізі;
5 місце. Хаві, Барселона, перемога в Ла Лізі та Суперкубку Іспанії;
4 місце. Арне Слот, Фейєнорд, перемога в чемпіонаті Нідерландів;
3 місце. Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті;
2 місце. Франк Ес, Ланс;
1 місце. Лучано Спаллетті, Наполі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спаллетті має конфлікт із президентом Наполі після продовження контракту. Коуч вже підтвердив, що залишає Наполі.