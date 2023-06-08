Франция

Наставник ПСЖ може очолити команду з українським хавбеком Русланом Маліновським.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє незабаром може очолити Марсель. Про це повідомляє La Provence.

За інформацією джерела, керівництво "провансальців" вважає 56-річного француза гарною кандидатурою на заміну Ігору Тудору, який вирішив достроково покинути клуб.

Зазначається, що переговори між сторонами пройдуть найближчим часом, але є сумніви, оскільки Галтьє хоче взяти паузу після роботи в ПСЖ та скандалу з Ніццою.

Крім Галтьє Марсель розглядає кандидатури Марсело Гальярдо та Андоні Іраоли (Райо Вальєкано).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вже звільнив Галтьє.