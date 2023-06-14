Франция

Реакція Кіліана на від'їзд Лео з команди.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував відхід з клубу Ліонеля Мессі. Нагадаємо, що Мессі не став продовжувати контракт з парижанами та вирішив приєднатися до Інтера Маямі.

"Він, ймовірно, найкращий гравець в історії футболу. Це завжди погані новини, коли йде хтось на кшталт Мессі. Я не зовсім розумію, чому стільки людей відчули полегшення після його відходу.

У Франції він не отримав поваги, якої дійсно заслуговував", — вважає Мбаппе.

Нагадаємо, Мбаппе спростував новину, що хоче перейти до Реалу влітку.