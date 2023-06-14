Ліга націй

Слова наставника голландської збірної напередодні матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився напередодні півфіналу Ліги націй проти Хорватії.

"Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч, бо це півфінал, а ми граємо в Голландії. У нас хороша команда, і у нас багато енергії, щоби вийти у фінал. Але Хорватія — дуже сильна команда, яка досягла великих успіхів за останні пару років, так що це буде важко.

Модрич — фантастичний футболіст з неймовірним досвідом і приголомшливим розумінням гри. Ми хочемо позбавити його можливості розгортатися та робити передачі. Але весь півзахист Хорватії грає як один потужний блок.

Сьогодні у воротах зіграє Джастін Бейлов. Зазвичай я не прихильник заміни воротаря на серію пенальті [якщо до цього дійде], тому навряд це станеться.

Це трофей, який ми можемо виграти. Він уже знаходиться у нашій країні. Але я чув, що сьогодні на стадіоні буде багато хорватських уболівальників, тож подивимося, чи відчуватиметься наша домашня перевага", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня, початок — о 21:45. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди — Хорватія доступна на Football.ua.