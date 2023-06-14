Ліга націй

Слова капітана напередодні матчу Ліги націй.

Капітан збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк висловився напередодні півфіналу Ліги націй проти Хорватії.

"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб обіграти Хорватію. Вони знають багато способів, щоб створити вам проблеми. Їхні півзахисники грають на найвищому рівні. Але ми маємо бути впевнені у своїх силах і віримо, що зможемо вийти у фінал. Потрібно багато важкої роботи, якісного футболу, а також трохи удачі.

Два гравці з нашої збірної виборювали трофей Ліги чемпіонів. Це завжди гарне почуття. Ми втішили Дензела [Думфріса] і були дуже раді за Натана [Аке]. Він провів фантастичний сезон. Требл буває не так часто. Особисто я дуже радий за нього.

Настрій у нашому таборі дуже добрий. У нас були напружені тренування. На мою думку, всі готові. Це півфінал, і ми всі хочемо показати, на що здатні у своїй країні. Сподіваюся, разом із багатьма нашими вболівальниками.

Але я поки що не думаю про трофей. Сьогодні ми матимемо дуже складний матч проти Хорватії. Цю команду важко обіграти, що вони вже не раз доводили останніми роками.

Напевно, лише після того, як ми програли у фіналі 2019 Португалії, повною мірою усвідомили, що повинні були краще налаштуватися як команда і уважніше поставитися до справи. Але то був перший розіграш, зараз ми маємо цей настрій. Я по-справжньому хочу взяти цей трофей.

Приблизно десять наших хлопців уже виступали на фінальній стадії Ліги націй, тому вони розуміють, що грають за трофей. Думаю, це допомагає підтримувати найвищий рівень енергії", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня, початок — о 21:45. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди — Хорватія доступна на Football.ua.