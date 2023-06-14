Ліга націй

Слова наставника хорватської збірної напередодні матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився напередодні півфіналу Ліги націй проти Нідерландів.

"Ми залишилися без нашого найкращого захисника Йошко Гвардіола, який чудово зіграв на останньому чемпіонаті світу, але більшість команди тут. Зокрема Лука Модрич. Буде нелегко, але я оптиміст. Ми ніколи не здаємося, завжди викладаємось на повну і постараємося завоювати трофей.

Я дуже пишаюся своєю командою. Нам удалося вийти у фінальний турнір Ліги націй. Ми проробили велику роботу на груповому етапі, обігравши такі команди, як Франція та Данія, але не хочемо зупинятися на досягнутому. Хочемо досягти більшого.

У нас були проблеми у перших двох розіграшах Ліги націй, але зараз нам вдалося досягти відмінного результату: ми обіграли Францію та Данію на груповому етапі, посіли перше місце та вийшли у фінальну стадію. Ми хочемо зробити все можливе. Ми маємо шанс досягти ще одного великого результату. У нас є якості, щоб досягти цього. І ми хочемо це зробити.

Це велике досягнення — увійти до четвірки найкращих команд Європи. Те, що ми зробили вже є великим успіхом, але ми приїхали сюди, щоб виграти медаль. І ми хочемо тут це показати", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня, початок — о 21:45. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди — Хорватія доступна на Football.ua.