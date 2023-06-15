Франция

Француз може повернутись на батьківщину.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе цього літа може змінити команду. Нагадаємо, Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом.

Тим часом паризький клуб вже думає над тим, хто б міг замінити форварда. На радарах ПСЖ нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн. Як повідомляє Marca, у Гризманна у контракті передбачені відступні у розмірі 25 млн євро. Цим хоче скористатись паризький клуб.

Також стверджується, що ані головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне, ані сам Грізманн не хочуть, що форвард йшов з команди.

Раніше повідомлялось, що Макрон спробує натиснути на Мбаппе, щоб той залишився у ПСЖ.