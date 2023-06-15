Француз може повернутись на батьківщину.
АНТУАН ГРІЗМАНН І КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 14:22
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе цього літа може змінити команду. Нагадаємо, Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом.
Тим часом паризький клуб вже думає над тим, хто б міг замінити форварда. На радарах ПСЖ нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн. Як повідомляє Marca, у Гризманна у контракті передбачені відступні у розмірі 25 млн євро. Цим хоче скористатись паризький клуб.
Також стверджується, що ані головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне, ані сам Грізманн не хочуть, що форвард йшов з команди.
Раніше повідомлялось, що Макрон спробує натиснути на Мбаппе, щоб той залишився у ПСЖ.