Франция

Енріке в кроці від призначення в паризький клуб.

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в кроці від призначення у ПСЖ. За інформацією ЗМІ, паризький клуб завершив співпрацю з Крістофом Галтьє, який привів команду до чергового чемпіонського титулу за підсумками сезону, після чого залишився без головного тренера на чолі колективу.

Як передає L’Équipe, 53-річний іспанець підпише контракт із Парі Сен-Жермен на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Кандидатуру іспанця підтримав і президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі, і спортивний радник Луїш Кампуш.

Раніше повідомлялось, що 53-річний фахівець зацікавлений у роботі в АПЛ, проте очолити лондонський Челсі в нього так і не вийшло.