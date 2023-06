Англія

Нападник мерсисайдців назвав цілі на наступний сезон.

Форвард Ліверпуля Діогу Жота озвучив цілі команди на сезон 2023/24.

"Останні кілька років ми завжди займали високі місця, три сезони закінчили з більш ніж 90 очками в скарбничці. Це неймовірно. Неймовірніше тільки те, що при цьому ми не виграли Прем'єр-лігу.



Отже, я думаю, нашою метою на наступний сезон буде: виступити краще, ніж у сезоні, який тільки завершився, і боротися за трофеї", — сказав Жота в інтерв'ю Four Four Two.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль дуже зацікавлений у підписанні іспанського вундеркінда Сельти Габрі Вейга.