Франция

Півзахисник може стати одноклубником Маліновського.

Марсель розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у цьогорічне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, провансальці ведуть перемовини з Атлетіко щодо Джефрі Кондогбія.

Стверджується, що футболіст дуже зацікавлений у переході. Сума трансферу складе близько семі мільйонів євро.

В цьому сезоні опорний півзахисник відіграв 27 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель призначив новим головним тренером Марселіно Гарсію Тораля.