Півзахисник може стати одноклубником Маліновського.
Джеффрі Кондогбія, getty images
24 червня 2023, 09:59
Марсель розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у цьогорічне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, провансальці ведуть перемовини з Атлетіко щодо Джефрі Кондогбія.
Стверджується, що футболіст дуже зацікавлений у переході. Сума трансферу складе близько семі мільйонів євро.
В цьому сезоні опорний півзахисник відіграв 27 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель призначив новим головним тренером Марселіно Гарсію Тораля.