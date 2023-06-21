Італія

Футболіст стане гравцем Юве на постійній основі.

Гравець Ювентуса, права на якого належать Марселю, Аркадіуш Мілік продовжить виступи в складі "бьянконері", стверджує журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, італійський клуб найближчим часом проведе зустріч із Марселем, на якій узгодить усі деталі трансферу. Сума викупу польського нападника становитиме 7 мільйонів євро.

Мілік забив дев'ять голів у 41 матчі за Ювентус у сезоні-2022-23.

Ювентус запропонує Аркадіушу контракт до літа 2026 року із зарплатою 3 мільйони євро на рік плюс бонуси.