Франция

Руслан Маліновський отримав нового керманича.

Марсель оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Марселіно Гарсія Тораль, повідомляє офіційний сайт провансальців.

Подробиці угоди не повідомляються, проте раніше йшла мова про дворічний контракт для іспанського фахівця.

57-річний головний тренер має за плечима досвід роботи виключно на батьківщині — на чолі Леалтада, Спортінга з Хіхону, Рекреатіво Уельви, Расінга, Севільї, Вільярреала, Валенсії та Атлетіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Марселя Алексіс Санчес може перебратись в Саудівську Аравію.