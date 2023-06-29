Легендарний француз може очолити команду, де виступає українець Едуард Соболь.
Патрік Вієйра, Getty Images
29 червня 2023, 16:55
Колишній головний тренер Крістал Пелес Патрік Вієйра незабаром може очолити Страсбур. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, 47-річний француз є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера.
Раніше Страсбур за взаємною згодою сторін розійшовся з наставником Фредеріком Антонетті, який зміг зберегти клубу прописку у Лізі 1.
Крім Патріка на вакантне місце претендують Філіпп Монтаньє та Карел Герартс, проте в останнього шансів менше, оскільки клуб хоче здобути франкомовного тренера.
За підсумками минулого сезону Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, посів 15 місце у турнірній таблиці Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що новими власниками Страсбуру стала компанія BlueCo, яка володіє лондонським "Челсі".