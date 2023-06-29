Франция

Легендарний француз може очолити команду, де виступає українець Едуард Соболь.

Колишній головний тренер Крістал Пелес Патрік Вієйра незабаром може очолити Страсбур. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 47-річний француз є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера.

Раніше Страсбур за взаємною згодою сторін розійшовся з наставником Фредеріком Антонетті, який зміг зберегти клубу прописку у Лізі 1.

Крім Патріка на вакантне місце претендують Філіпп Монтаньє та Карел Герартс, проте в останнього шансів менше, оскільки клуб хоче здобути франкомовного тренера.

За підсумками минулого сезону Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, посів 15 місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що новими власниками Страсбуру стала компанія BlueCo, яка володіє лондонським "Челсі".