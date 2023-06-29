Іспанія

Французький форвард може перебратися до Іспанії цього літа.

У п'ятницю, 30 червня, має відбутися ключова зустріч між керівництвом ПСЖ та нападником Кіліаном Мбаппе, на якій визначиться подальша доля футболіста. Про це повідомляє Marca.

Раніше 24-річний француз дав зрозуміти паризькому клубу, що не збирається продовжувати контракт до літа 2024 року.

Тим не менш, Мбаппе хоче залишитися в ПСЖ на наступний сезон, щоб отримати контрактний бонус за лояльність у розмірі 90 мільйонів євро.

Однак ПСЖ не має наміру відпускати Мбаппе безкоштовно наступного літа, тому, у разі повної відмови від нового контракту, француза виставлять на трансферний ринок цього літа.

Тим часом Реал уважно стежить за ситуацією, і у випадку того, що ПСЖ захоче продати Мбаппе, "вершкові" готові діяти.

Зазначається, що ПСЖ може продовжити контракт Мбаппе на кілька років, але з умовою того, що його відпустять до Реалу наступного літа за суму, яка задовольнить парижан.

Минулого сезону Мбаппе взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, забивши 41 гол та віддавши 10 результативних передач.