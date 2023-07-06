Франция

Чемпіон Франції визначився з заміною для свого лідера.

Парі Сен-Жермен розуміє, що може втрати Кіліана Мбаппе вже найближчим часом, тому розглядає альтернативи нападнику.

Як повідомляє видання Footmercato, чемпіон Франції спробує підписати Усмана Дембеле, якщо Кіліан Мбаппе залишить команду.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе навряд чи перейде до Реала цього літа через свої запити і ПСЖ.