Чемпіон Франції визначився з заміною для свого лідера.
Усман Дембеле, getty images
06 липня 2023, 21:55
Парі Сен-Жермен розуміє, що може втрати Кіліана Мбаппе вже найближчим часом, тому розглядає альтернативи нападнику.
Як повідомляє видання Footmercato, чемпіон Франції спробує підписати Усмана Дембеле, якщо Кіліан Мбаппе залишить команду.
У цьому сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав дев'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе навряд чи перейде до Реала цього літа через свої запити і ПСЖ.