Франция

Кар'єра іспанського голкіпера опинилася під серйозною загрозою.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко, який переніс кому після нещасного випадку на відпочинку, ризикує достроково завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 29-річного іспанця через кілька тижнів буде виписано з лікарні, проте через всю ситуацію він втратив більш ніж 20 кілограм. Упродовж кожного тижня він втрачав близько 30% м'язової маси.

Передбачається, що через такі наслідки Ріко не зможе повернутись на професійний рівень виступів.

Нагадаємо, воротар ПСЖ отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. 19 днів Серхіо перебував у стані штучної коми.