Кар'єра іспанського голкіпера опинилася під серйозною загрозою.
СЕРХІО РІКО, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 13:39
Воротар ПСЖ Серхіо Ріко, який переніс кому після нещасного випадку на відпочинку, ризикує достроково завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 29-річного іспанця через кілька тижнів буде виписано з лікарні, проте через всю ситуацію він втратив більш ніж 20 кілограм. Упродовж кожного тижня він втрачав близько 30% м'язової маси.
Передбачається, що через такі наслідки Ріко не зможе повернутись на професійний рівень виступів.
Нагадаємо, воротар ПСЖ отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. 19 днів Серхіо перебував у стані штучної коми.