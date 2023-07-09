Україна: Перша ліга

Запорізький клуб орендував форварда.

Кременчуцький Кремінь на своєму офіційному сайті повідомив про відхід форварда Дениса Галати. Футболіст продовжить виступи в запорізькому Металурзі.

Футболіст проведе в команді Першої ліги один рік. Денис відправився у запорізьку команду на правах оренди.

Нагадаємо, що Денис вперше перейшов до Кременя в серпні 2020 року. Загалом за клуб виступав протягом трьох сезонів — 2020/21, 2021/22 та 2022/23. Впродовж яких зіграв 4260 хвилин на полі у 61-му офіційному матчі (Перша ліга — 59, Кубок — 2). Всього за цей період забив 19 голів, віддав 8 асистів та отримав 5 попереджень.

Раніше повідомлялось, що Ворскла посилилася молодим голкіпером Кременя Єрмоловим.