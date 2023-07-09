Україна

Кривбас зіграє з Карпатами у спарингу.

Нападник криворізького Кривбасу Олексій Хобленко розповів про підготовку до спарингу проти львівських Карпат.

"Зараз дворазові заняття, вранці й ввечері. Тренерський штаб дає нам необхідні навантаження. Ми їх добре витримуємо і набираємо оптимальну форму.

Карпати — це вже зовсім інша команда, яка теж тільки починає свою підготовку. У Карпат тепер новий тренерський штаб. Всі чудово знають, яким спеціалістом є Мирон Богданович Маркевич. Це сильний фахівець. Думаю, на нас очікує цікава гра", — цитує нападника офіційний сайт клубу.

Матч Кривбас — Карпати відбудеться сьогодні, початок о 17:55. Перегляд матчу доступний за посиланням.