Кривбас зіграє з Карпатами у спарингу.
Фото - ФК Кривбас
09 липня 2023, 15:58
Нападник криворізького Кривбасу Олексій Хобленко розповів про підготовку до спарингу проти львівських Карпат.
"Зараз дворазові заняття, вранці й ввечері. Тренерський штаб дає нам необхідні навантаження. Ми їх добре витримуємо і набираємо оптимальну форму.
Карпати — це вже зовсім інша команда, яка теж тільки починає свою підготовку. У Карпат тепер новий тренерський штаб. Всі чудово знають, яким спеціалістом є Мирон Богданович Маркевич. Це сильний фахівець. Думаю, на нас очікує цікава гра", — цитує нападника офіційний сайт клубу.
Матч Кривбас — Карпати відбудеться сьогодні, початок о 17:55. Перегляд матчу доступний за посиланням.