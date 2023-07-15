Франция

Для "провансальців" це буде перша гра після відпустки.

Сьогодні, 15 липня, відбудеться товариський матч, у якому Марсель зустрінеться із Німом.

Тренерський штаб Марселіно, який очолив "провансальців" цього літа, вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце на полі українському півзахиснику Руслану Маліновському.

Для французького клубу це буде перший матч у літнє міжсезоння.

Матч між Марселем та Німом розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Марсель цікавиться Обамеянгом.