Для "провансальців" це буде перша гра після відпустки.
Руслан Маліновський, Getty Images
15 липня 2023, 19:23
Сьогодні, 15 липня, відбудеться товариський матч, у якому Марсель зустрінеться із Німом.
Тренерський штаб Марселіно, який очолив "провансальців" цього літа, вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце на полі українському півзахиснику Руслану Маліновському.
Для французького клубу це буде перший матч у літнє міжсезоння.
Матч між Марселем та Німом розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Марсель цікавиться Обамеянгом.